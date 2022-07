Si chiama “Never Have I Ever” il primno assaggio da “Jangleadelica”, il nuovo album targato Bubblegum Lemonade. Un classico pezzo in cui troviamo tutto quello che ci piace di questa band. In realtà il brano è contenuto in un EP che offre altre 2 canzoni che non saranno sul disco, in uscita a breve via Matinee. La morbida e carezzevole “Sun Kiss Of Life” (con la presenza di Sandra degli Strawberry Whiplash) e la pimpante e surfeggiante “At The Pool” completano l’uscita. Ottimo antipasto!