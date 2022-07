PER APPLE MUSIC BEABADOOBEE HA COVERIZZATO “THE ADULTS ARE TALKING” DEGLI STROKES

Beabadoobee ha coverizzato “The Adults Are Talking” degli Strokes per la versione di Apple Music del suo secondo album “Beatopia”. L’ edizione esclusiva del disco, chiamata ‘The Antidote Version’, include registrazioni dal vivo di tre canzoni dell’album, oltre a una cover di “The Adults Are Talking”, apparsa sull’album del 2020 degli Strokes, “The New Abnormal“.





Photo: Erika Kamano