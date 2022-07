ARRIVERA’ AD OTTOBRE IL QUARTO ALBUM DI ÁSGEIR: “TIME ON MY HANDS” E’ ANTICIPATO DAL SINGOLO “SNOWBLIND”

E’ in arrivo il 28 ottobre il tanto atteso quarto album di Ásgeir, “Time On My Hands” (pre-order), sempre su etichetta One Little Independent Records, che lo pubblica sin dagli esordi.

L’annuncio è accompagnato dal primo singolo, “Snowblind”, una ballata elettronica che fonde ritmi nitidi con un’euforica intensità espressiva, tra sintetizzatori che aumentano drammaticamente e strati di batterie, mentre la voce singolare e pura di Ásgeir intreccia una narrazione che ricorda le strade della sua città natale islandese.

‘Time On My Hands’ vede Ásgeir in uno stato di auto-riflessione e sperimentazione, avendo trascorso gli ultimi anni nel proprio studio in casa, profondamente assorbito dalla scrittura e dalla registrazione, dalla traduzione e dalla produzione. Nel nuovo album, come ci dicono le note stampa, l’artista è entrato in nuovi regni della composizione, sovrapponendo l’acustica con l’elettronica e gli ottoni. Come in alcuni dei suoi precedenti lavori, in particolare “Afterglow” del 2017 e “Bury The Moon” del 2020, Ásgeir mescola abilmente elementi corali della musica pop elettronica con uno stile più introspettivo, vocale ed acustico.

Tracklist:

1.Time On My Hands

2.Borderland

3.Snowblind

4.Vibrating Walls

5.Blue

6.Giantess

7.Like I Am

8.Waiting Room

9.Golden Hour

10.Limitless