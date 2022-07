SAM FENDER CONDIVIDE UN NUOVO BRANO: ASCOLTA “ALRIGHT”

Sam Fender condivide un nuovo brano, “Alright”. Il brano era stato registrato durante le session iniziali di registrazione del secondo album di Sam, “Seventeen Going Under” (otto in pagella per noi), ma viene svelato solo ora, durante un’estate trionfale di esibizioni live tutte osannate da critica e pubblico.

Sam Fender dice: “Alright è uno dei primi brani dell’era Seventeen Going Under. È sempre stato uno dei miei preferiti, ma per qualche motivo non è stato completato. Parla della crescita e del tema dell’inganno della morte“.

Photo: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons