THE BIG MOON VERSO IL NUOVO ALBUM “HERE IS EVERYTHING”: IL PRIMO SINGOLO E’ “WIDE EYES”

E’ un piacere ritrovare le Big Moon, che tornano in pista dopo “Walking Like We Do”, uscito nel gennaio del 2020.

Il nuovo disco, “Here Is Everything” (pre-order) è introdotto da “Wide Eyes”, una canzone pura ed esaltante di giubilo collettivo e sembra mandare la band su territori tutti nuovi.

Scritto nel corso degli ultimi due anni, il nuovo disco cattura un periodo di intensi cambiamenti, sia per il mondo in generale che per la principale autrice Juliette Jackson, che l’anno scorso ha dato alla luce un figlio.

L’album, come ci dicono le note stampa, è in gran parte un documento del viaggio della frontwoman attraverso la gravidanza. La maggior parte delle canzoni contenute sono state scritte prima del parto, mentre altre quattro, tra cui il nuovo singolo “Wide Eyes”, sono state scritte sei mesi dopo.

“Gran parte dell’album l’ho scritta mentre ero incinta e mi chiedevo come diavolo sarebbe stato“, ha spiegato. “Quando lo ascolto ora, mi sento dire tutte queste cose e avere tutte queste ansie. Quelle canzoni sono un po’ più fluttuanti e pensano solo alle cose, mentre le canzoni che ho scritto dopo sono più simili alla realtà di alti e bassi estremi e di tutta la follia ormonale“.

“Here Is Everything” è stato in gran parte autoprodotto, con la guida e l’esperienza di Adam Cecil Bartlett e del produttore vincitore di un Grammy Award Ben Allen.

Tracklist:

1. 2 Lines

2. Wide Eyes

3. Daydreaming

4. This Love

5. Sucker Punch

6. My Very Best

7. Ladye Bay

8. Trouble

9. High & Low

10. Magic

11. Satellites

Photo: Pooneh Ghana