LOU REED: ASCOLTA LA DEMO INEDITA DI “HEROIN”

Laurie Anderson, in collaborazione con la label Light In the Attic, hanno rilasciato quella che pare essere la prima versione demo di “Heroin”.

La registrazione, mai ascoltata prima, è stata realizzata da Lou Reed insieme a John Cale nel maggio del 1965. La versione finale del brano farà invece capolino nell’iconico disco dei Velvet Underground “The Velvet Underground & Nico” (1967).

“Heroin (May 1965 Demo)” è contenuta in “Words & Music, May 1965” disco che inaugura una serie di pubblicazione che raccoglieranno materiale di archivio e che proporrà anche i primi demo di “I’m Waiting for the Man” e “Pale Blue Eyes” di Nico e una rarità dei Velvet Underground dal titolo “Buttercup Song”.