VIDEO: SPICY KNOTS

A 5 mesi dal precedente singolo “Elizabeth”, tornano ad affacciarsi sulle scene i romagnoli Spicy Knots, giovane e promettente power trio composto da Niccolò Leone (chitarra e voce), Alberto Bartoli (basso e cori) e Andrea D’Angeli (batteria).

Oggi abbiamo il piacere di presentare, in esclusiva, il video di “Aritmia”, il nuovo singolo estivo della band, cantato rigorosamente in italiano e in uscita autoprodotto il 20 luglio 2022. Un brano dalle ispirazioni schizofreniche, dai ritmi punk martellanti e dalle atmosfere che oscillano tra shoegaze e vaporwave, con un testo tutto da urlare mentre si aspetta.

A parlarcene sono gli stessi Spicy Knots: “Aritmia nasce come sfida, e soprattutto come un ritorno alle origini della band, unendo l’etica D.I.Y. a noi tanto cara a un sound che vuole mirare al Pop. Ci sono molti elementi di sperimentazione: le chitarre diventano synth, sono state usate vecchie tastiere Bontempi, modificate ad hoc e utilizzate anch’esse come sintetizzatori, e c’è un largo uso di effettistica che amalgama tutti gli strumenti“.

Il videoclip che accompagna il brano riflette alla perfezione le atmosfere e le sensazioni evocate del brano: “Con questo videoclip abbiamo cercato di mantenere l’atmosfera di sospensione nel tempo presente all’interno della canzone, per questo motivo abbiamo optato per estetiche che uniscono elementi più retrò ad altri più moderni, partendo da visual che emulano la pellicola del Super 8, passando per l’ispirazione a un’opera come “For the damaged right eye” di Toshio Matsumoto o a vari videoclip simbolo degli anni ’80 e ’90, il tutto unito a uno stile D.I.Y. di tre ragazzi che suonano indie rock su una collina sperduta nei pressi di Sant’Arcangelo“.

