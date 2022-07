I BEASTIE BOYS AVRANNO UNA PIAZZA CHE PORTERà IL LORO NOME A NYC

Nel 2014 un consiglio comunale di New York City aveva respinto la proposta di rinominare Beastie Boys Square l’angolo del Lower East Side tra Ludlow Street e Rivington Street, reso famoso dalla copertina del loro secondo album “Paul’s Boutique” (1989).

Dopo otto anni una nuova richiesta è stata finalmente approvata dal consiglio comunale di NYC, come riporta PIX11.

“Come molti di noi sanno, quando i Beastie Boys sono arrivati sulla scena, hanno davvero cambiato il gioco dell’hip-hop”, ha dichiarato il consigliere comunale Christopher Marte, secondo quanto riportato da PIX11. “Lo vedo come una celebrazione. Una celebrazione per il Lower East Side, una celebrazione per l’hip-hop e soprattutto una celebrazione per la nostra comunità che si è organizzata a lungo per far sì che questo accadesse.”

Photo Credit: Charlie Llewellin from Austin, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons