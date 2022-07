I TITUS ANDRONICUS ANNUNCIANO UN NUOVO LP E CONDIVIDONO IL SINGOLO “(I’M) SCREWED”

A distanza di oltre tre anni dal loro sesto LP, “An Obelisk“, i Titus Andronicus annunciano un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “The Will To Live” (pre-order), in uscita il prossimo 30 settembre via Merge Records.

Registrato all’Hotel2tango Studio a Montreal, il disco è stato co-prodotto dal frontman Patrick Stickles e Howard Bilerman (Arcade Fire, Leonard Cohen) e vede la band del New Jersey impegnata a realizzare il concetto di “Ultimate Rock”. “A qualcuno sembrerà ironico che siamo dovuti andare in Canada per registrare l’equivalente di Born In The USA”, dice Stickles, “ma la ricerca dell’Ultimate Rock non conosce confini”.

Il nuovo album, che contiene anche la cover di “We’re Coming Back” di Cock Sparrer, è anticipato dal nuovo singolo “(I’m) Screwed”, accompagnato da un video diretto da Ray Conception.

“In “(I’m) Screwed” ci viene presentato il narratore di ‘The Will to Live’ nel momento in cui si rende conto che le pareti si stanno chiudendo. Che sia reale o immaginario, sente la pressione crescere da tutte le parti, una sensazione con cui molti di noi possono confrontarsi, immagino. La sua fede e la sua forza d’animo sono messe alla prova come mai prima d’ora e la narrazione dell’album rivelerà se questa pressione lo schiaccerà o produrrà un diamante”, spiega Patrick.

“The Will To Live” Tracklist:

1. My Mother Is Going To Kill Me

2. (I’m) Screwed

3. I Can Not Be Satisfied

4. Bridge And Tunnel

5. Grey Goo

6. Dead Meat

7. An Anomaly

8. Give Me Grief

9. Baby Crazy

10. All Through The Night

11. We’re Coming Back

12. 69 Stones