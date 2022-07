ELTON JOHN: “OGGI LA MUSICA MIGLIORE E’ FATTA DALLE DONNE”

Secondo Elton John la musica migliore al giorno d’oggi è prodotta e pubblicata da donne.

In una recente intervista a Music Week l’artista britannico ha dichiarato di apprezzare band tutte al femminile come Wet Leg e Haim affermando che salvo Sam Fender in questi tempi sono proprio le ragazze a portare le più entusiasmanti novità nella musica:

È fantastico vedere band come Nova Twins, Wet Leg, Let’s Eat Grandma, The Linda Lindas e Haim. Queste ragazze ci danno dentro e stanno tirando fuori la migliore musica in circolazione. Al netto di Sam Fender, nessuno dei ragazzi lo sta facendo, le ragazze sì. E questa è una boccata d’aria fresca. La loro musica nasce dall’innocenza e dal divertimento più puro e per quanto mi riguarda, è la cosa che conta di più…

Rivolgendo poi un commento alle attuali classifiche di dischi ‘Rocket Man’ ha ammesso che non ci sono molti buoni album nelle Top 20 e che i lavori di Sharon Van Etten e Angel Olsen ne dovrebbero occupare stabilmente i posti più alti:

Mi fa solo piacere vedere Kate Bush al primo posto ma non c’è tanta buona musica nella Top 20. Nelle chart è pieno di ABBA e Queen. Senz’altro ci sono proposte giovani come quelle di Sam Fender o Harry Styles ad entrare ai piani alti della classifiche ma poi le vedi sparire inghiottite da un mare di ottantenni. Mi deprime sapere che ci sono tantissimi album che meriterebbbero di sbancare in classifica, gente come Juanita Euka, Sharon Van Etten e Angel Olsen. E mi domando: perché non lo fanno? Per colpa di gente come me!

Credit Foto: Jørund Føreland Pedersen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons