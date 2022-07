I GOGOL BORDELLO ANNUNCIANO UN NUOVO ALBUM. ASCOLTA IL SINGOLO “FOCUS COIN”

A distanza di cinque anni dal loro settimo album, “Seekers And Finders”, i Gogol Bordello sono pronti per ritornare con un nuovo full-length, “Solidaritine” (pre-order), in uscita il prossimo 16 settembre via Casa Gogol / Cooking Vinyl.

Il disco, che è stato prodotto da Walter Schreifels (Gorilla Biscuits, Quicksand, Rival Schools), vede la presenza di H.R. dei Bad Brains e contiene una cover di “Blueprint” dei Fugazi.

“L’album vuole davvero unire le persone di buona volontà”, afferma il frontman Eugene Hütz. “Pubblicare qualsiasi tipo di arte che non affronti la situazione in Ucraina in questo momento sarebbe piuttosto spregevole”.

“Vogliamo solo dare al mondo un album senza tempo con messaggi sul potenziale umano e sul potere”, aggiunge Hütz, che continua: “La nostra musica ha sempre parlato di perseveranza. Il rock ‘n’ roll nasce da un luogo reale. Prendiamo un gruppo di persone che ha subito traumi e dislocazioni da parte di immigrati. Creano musica, hanno successo insieme, diventano più barocchi e sperimentali e vivono alcuni anni di relativa calma. All’improvviso, l’umanità incontra problemi come la pandemia e la guerra. Questo è il momento in cui il rock ‘n’ roll è più necessario e in cui diamo il meglio”.

La band punk-rock di New York City ha inoltre condiviso un primo singolo, “Focus Coin”, che potete ascoltare qui sotto.

“La qualità della vostra capacità di concentrarvi definisce tutto nella vostra vita e questo è esattamente ciò di cui parla il primo singolo, “Focus Coin””, dice Hütz. “La vostra concentrazione è la moneta più difficile che esista”.

“Solidaritine” Tracklist:

1. Shot Of Solidaritine

2. Focus Coin

3. Blueprint

4. The Era Of The End Of Eras (feat. HR)

5. I’m Coming Out

6. Knack For Life

7. The Great Hunt Of Idiot Savant

8. Take Only What You Can Carry (feat. KAZKA)

9. My Imaginary Son

10. Forces of Victory (feat. Serhiy Zhadan and KAZKA)

11. Fire On Ice Floe

12. Gut Guidance

13. Huckleberry Generation