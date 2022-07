TRACK: DISQ

I Disq, hanno annunciato il loro secondo album, “Desperately Imagining Someplace Quiet” che uscirà il 7 ottobre via Saddle Creek (in preordine) e il primo assaggio è il divertente singolo “Cujo Kiddies”. E’ un piacere ritrovare questi eroi che nell’esordio “Collector” avevano preso influenze variegate tra Pavement, Pixies e Weezer per creare un mix sonoro molto accattivante. Ora eccoli di nuovo qui a presentare nuova musica, con la bassista Raina Bock a gestire la voce principale e un sound che ci porta in territori nuovi ma non per questo meno accattivanti. Proprio lei ha dichiarato: “Volevo fare una canzone che suonasse come un treno merci pieno di clown e giocattoli stupidi, che sfreccia nell’oscurità, osservando e prendendo nota dei vari paesaggi tetri del mio cervello (senza soffermarmi troppo a lungo o prendere nulla di troppo sul serio)“.

Se questo è l’antipasto, beh, direi che ne sentiremo delle belle. Sembra che Raina ci dica di non prenderli troppo sul serio, ma questa andatura ciondolante, quasi un indie-folk stralunato e psichedelico, ci fa letteralmente impazzire.

Listen & Follow

Disq: Facebook