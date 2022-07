GUARDA COURTNEY BARNETT SUONARE “BEFORE YOU GOTTA GO” DA STEPHEN COLBERT

Lo scorso anno Courtney Barnett ha pubblicato il suo terzo LP, “Things Take Time, Take Time” e di recente l’abbiamo vista anche in Italia al La Prima Estate Festival a Lido Di Camaiore.

Nel frattempo la musicista australiana è tornata anche in TV negli Stati Uniti per promuovere il disco e anche il suo nuovo festival itinerante Here And There, che porterà in giro per il nord America e che partirà lunedì 8 agosto da Kansas City: al festival, che vede la Barnett come unica costante, parteciperanno artisti come Sleater-Kinney, Alvvays, Japanese Breakfast, Lucy Dacus, Waxahatchee, Wet Leg, solo per citarne alcuni.

Martedì sera Courtney è apparsa al popolare Late Show di Stephen Colbert, dove ha suonato “Before You Gotta Go”, brano estratto proprio dalla sua fatica più recente.