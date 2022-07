Lo scors febbraio, via 4AD, i Big Thief hanno realizzato il loro quinto album, “Dragon New Warm Mountain I Believe In You“.

Per supportarlo la band statunitense ha realizzato in questi giorni un live-show casalingo per la serie Tiny Desk (Home) Concerts della NPR.

La performance, che potete vedere qui sotto, è stata registrata da Adam Gundersheimer e da Vanessa Haddad e vede i Big Thief suonare ben quattro pezzi.

SETLIST:

“Change”

“Dried Roses”

“Certainty”

“Happiness”