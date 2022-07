MUSE: IL NUOVO ASSAGGIO DA “WILL OF THE PEOPLE” SI CHIAMA “KILL OR BE KILLED”

I Muse hanno pubblicato il nuovo singolo “Kill Or Be Killed”, tratto dal loro nono album di imminente uscita “Will Of The People”.

Il brano, presentato in anteprima in numerosi festival durante l’estate, è il quarto estratto dal nuovo LP del trio e segue la title track, “Compliance” e “Won’t Stand Down”.

Il frontman Matt Bellamy ha dichiarato: “‘Kill Or Be Killed’ è la versione più heavy dei Muse! Volevamo aggiornare il nostro sound hard rock in questo album e con ‘Kill Or Be Killed’ abbiamo trovato un suono metal moderno con doppia cassa e persino un growl death. Dal punto di vista del testo, la canzone prende spunto dalla mia canzone preferita di Paul McCartney ‘Live And Let Die’, un’interpretazione cupa di come le avversità della vita possano a volte far emergere i peggiori istinti umani di sopravvivenza a tutti i costi“.



Photography: Nick Fancher