ROBYN HITCHCOCK ANNUNCIA UN NUOVO ALBUM. “SHUFFLEMANIA!” ESCE AD OTTOBRE.

Robyn Hitchcock annuncia il nuovo atteso disco, il primo in 5 anni (l’ultimo self-titled è del 2017), intitolato “Shufflemania!”.

L’album, che esce per Tiny Ghost Records venerdì 21 ottobre, è stato registrato in diverse location durante la recente pandemia ed è stato definito dallo stesso Hitchcock come a proper pop album.

“Shuffle Man”, al quale contribuisce Brendan Benson, è il primo singolo in ascolto:

L’iconico artista britannico commenta così il brano:

“The Shuffle Man” è l’imp del cambiamento, l’agente di fortuna. Getta le carte in aria e ti lascia ad affrontare dove cadono. È l’euforia del caos, con mani veloci e un cappello a tubo da stufa.

“Shufflemania!” tracklist:

The Shuffle Man

The Inner Life of Scorpio

The Feathery Serpent God

Midnight Tram To Nowhere

Socrates In Thin Air

Noirer Than Noir

The Man Who Loves The Rain

The Sir Tommy Shovel

The Raging Muse

One Day (It’s Being Scheduled)

