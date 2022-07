SKULLCRUSHER: FINALMENTE IL DEBUT ALBUM. “QUIET THE ROOM” ESCE IL 14 OTTOBRE.

Skullcrusher ha annunciato l’uscita del suo album di debutto “Quiet the Room” (pre-order) il 14 ottobre via Secretly Canadian e ha pubblicato il nuovo singolo “Whatever Fits Together”, per dare ancora più peso all’annuncio.

“Whatever Fits Together” è accompagnata da un video di Silken Weinberg e Angela Ricciardi ed è la prima uscita del 2022 di Skullcrusher, vero nome Helen Ballentine, che rivela che la canzone è stata scritta “riflettendo sul mio passato e chiedendomi come avrei potuto iniziare a spiegarlo a qualcuno“.

Continua Ballentine: “Ho visto il mio io più giovane attraverso una marea di emozioni: rabbia, tristezza, pietà, confusione, tutte tese verso una sorta di compassione. Ho cercato di cogliere le contraddizioni che compongono il mio passato e che definiscono chi sono ora. Guardandomi indietro, ho visto la mia vita a pezzi: alcuni momenti oscurati, altri estremamente vividi, altri ancora che non portano da nessuna parte. Attraverso la canzone cerco di mettere insieme i pezzi in una forma non lineare e di accettare la mia storia eterogenea“.

Le basi di “Quiet the Room” sono state gettate quando Ballentine ha scritto e registrato una canzone con lo stesso nome due anni fa. Il resto del disco è stato realizzato la scorsa estate.

Tracklist:

They Quiet the Room

Building a Swing

Whatever Fits Together

Whistle of the Dead

Lullaby in February

Pass Through Me

Could it be the way I look at everything?

Outside, playing

It’s Like a Secret

Sticker

Window Somewhere

(secret instrumental)

Quiet the Room

You are my House

Credit Foto: ​​Angela Ricciardi