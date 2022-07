THE MURDER CAPITAL TORNANO CON IL NUOVO SINGOLO “ONLY GOOD THINGS”

Dopo quasi tre anni dal loro convincente debutto sulla lunga distanza, “When I Have Fears“, i Murder Capital ritornano a farsi sentire con nuovo materiale.

Il loro nuovo singolo, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Only Good Things” e farà parte del loro sophomore, prodotto da John Congleton, i cui dettagli devono ancora essere svelati.

Il frontman della band post-punk irlandese James McGovern dice del nuovo pezzo: “Questo brano per noi è stato un’evoluzione entusiasmante per la band. È così luminoso. È così colorato. È una parte della narrazione del disco nel suo complesso che, a nostro avviso, raggiunge un vero e proprio luogo di calma interiore, di pace interiore, ma nel suo nucleo è una canzone d’amore. In una canzone come questa, il protagonista chiede semplicemente – non implora di chiedere – alla sua controparte di liberarsi dei suoi pensieri intrusivi, dei diavoli che ha sulle spalle e di essere veramente vulnerabile. Siamo così entusiasti di andare in un posto come questo perché forse non è quello che ci si aspetta da noi. Durante la creazione di questo disco mi è sembrato che si trattasse più che altro degli amici che sono ancora qui e di celebrare quei legami, quelle relazioni e di non aver paura della vita e delle sue molte stagioni. Il punto in cui “Only Good Things” si colloca all’interno del disco è un momento in cui la narrazione sonora e quella lirica, in particolare, sono all’insegna della gioia ritrovata”.

Photo Credit: Grayce Leonard