ALBUM: MATT JAMES

E bravo Matt. Eccolo qui l’esordio solista di Matt James, che tutti i fan dei Gene ricorano per essere stato il batterista di quella favolosa formazione. Alla produzione c’è Stephen Street e pure i suoi ex compagni di band Steve Mason e Kev Miles fanno capolino, così come Mick Talbot (The Style Council) e Peredur Ap Gwynedd (Pendulum) danno una mano al buon Matt che realizza un lavoro più che dignitoso.

Lasciamo da parte i paragoni con i Gene, che potrebbero nascere più che per i protagonisti in campo che per la musica vera e propria, anche se, ammettiamo che qualche passaggio evoca emozionanti agganci e la memoria sembra, per un attimo, ritrovarsi su terreni quantomeno familiari (“Snowy Peaks” su tutte).

Matt gioca su un terreno lineare, pop-rock basato spesso sulla chitarra acustica, con qualche arrangiamento più approfondito ad impreziosire certi brani. Più che i Gene potremmo dire che siamo in zona Paul Weller, in una veste comunque più asciutta, con reminescenze folk (“From Now on”). Le canzoni funzionano. Non ci sono scossoni o brani pronti a diventare inni, ma dal punto di vista melodico tutto scorre in modo piacevole, sia che ci si muova su un mood più pimpante e accattivante (“Champione” o “Born To Rule”) sia che arrivi la ballata più avvolgente (“Breaking The Fall”). Piace l’andamento sbarazzino di “Sad”, con tanto di coretti e un giro di chitarra “alla Steve Mason” che ci riporta sì ai Gene: forse questa è la mia canzone preferita insieme a “Different World” in cui è il piano a giocare il ruolo principale, mentre la chitarra si ritaglia i suoi spazi senza strafare. Una canzone quasi anni ’80 mi verrebbe da dire.

Bellissima la chiusura con “Fireships”, brano in crescendo che offre anche l’esecuzione vocale più sentita del Nostro. Musicalmente il climax è sicuramente riuscito.

In conclusione facciamo i complimenti a Matt, che non cerca affatto di strafare o di sollevare un polverone fatto di nostalgia. Il suo sound ordinato e per nulla ricercato ci permette di passare una quarantina di minuti in modo molto piacevole.

