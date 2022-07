ED O’BRIEN HA PARLATO DEI PROGETTI FUTURI DEI RADIOHEAD: PER ORA TUTTO E’ FERMO, MA…

In una recente intervista con The Line-Up Podcast, Ed O’Brien ha parlato dei progetti futuri dei Radiohead.

“Potrebbe accadere, ma…potrebbe anche non accadere“, ha detto il chitarrista. “E questo ha importanza? Al momento i Radiohead non ci sono. C’è l’onestà in quello che facciamo e quindi non saremo mai una di quelle band che si riuniscono per ottenere un grosso guadagno. Il problema dei Radiohead è che potremmo fare qualcosa in un paio d’anni. Potremmo anche non farlo. Ma penso che debba trattarsi di cinque persone che dicano: ‘Voglio davvero fare di nuovo questo con tutti voi’. E credo che al momento, visto che lo facciamo da così tanto tempo, tutti ci stiamo avvicinando e stiamo vivendo esperienze diverse. E questo dovrebbe essere permesso e incoraggiato“.

Sebbene non abbia condiviso una tempistica specifica, Ed ha anche lasciato intendere che la band potrebbe potenzialmente suonare di nuovo insieme. “Ci vogliamo bene“, ha aggiunto. “Siamo fratelli. Probabilmente suoneremo insieme. Certo, può darsi che non succeda. Ma Sono sicuro che succederà. Sono quasi certo che succederà. Ma devi anche essere in grado di accettare che non succeda più“.

In precedenza O’Brien aveva parlato con NME (ancora nell’aprile 2020) della possibilità di riunirsi nuovamente con la band, parlando del suo album di debutto, “Earth“.

“Siamo una band in continua evoluzione e ci riuniamo online – c’è stata una Zoom call di recente“, aveva detto all’epoca. “Stiamo parlando di cose, ma per il prossimo futuro ognuno sta facendo le proprie cose. Quando sarà il momento di rientrare nei Radiohead, lo faremo“.

L’ultimo album in studio della band risale al 2016 con “A Moon Shaped Pool“, mentre l’ultimo tour risale al 2018. Nel 2021 la band ha pubblicato “KID A MNESIA“, un triplo album che celebra i dischi “Kid A” e “Amnesiac”, insieme a un terzo disco di rarità e B-sides chiamato “Kid Amnesiae”.

Photo: Alterna2 http://www.alterna2.com [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons