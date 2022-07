LA SUN RA ARKESTRA PUBBLICHERA’ IL NUOVO ALBUM “LIVING SKY” IL 7 OTTOBRE

La Sun Ra Arkestra, ancora guidata da Marshall Allen (98 anni), pubblicherà il nuovo album “Living Sky” il 7 ottobre via Omni Sound. È stato registrato in un solo giorno, il 15 giugno 2021, al Rittenhouse SoundWorks di Philadelphia con un totale di 19 musicisti, compresa una sezione d’archi.

L’album include la prima registrazione strumentale di “Somebody Else’s Idea” di Ra, un brano noto soprattutto per la sua versione vocale in “My Brother The Wind, Vol II” del 1971. “Somebody Else’s Idea” è “un’affermazione che il mondo in cui vivo è un mondo che posso cambiare“, dice il sassofonista baritono Knoel Scott. “La prima parte del cambiamento consiste nel non accettare lo status, il cosiddetto status quo: rifiutandolo, prendo atto delle possibilità che spaziano nell’infinito. È il nostro desiderio. Chi ascolta la nostra musica abbraccia anche le possibilità che vanno oltre i limiti dell’impossibile“.

Tracklist:

1. Chopin (Frédéric Chopin)

2. Somebody Else’s Idea (Sun Ra)

3. Day of the Living Sky (Marshall Allen)

4. Marshall’s Groove (Marshall Allen)

5. Night of the Living Sky (Sun Ra)

6. Firefly (Marshall Allen)

7. Wish Upon A Star (Leigh Harline)