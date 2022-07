TRACK: HEDDLU

Heddlu è il nuovo progetto musicale di Rhodri Daniel. Il nativo di Ceredigion, chitarrista, è stato uno dei membri fondatori della rinomata band gallese degli Estrons, ricordiamo il loro album “You Say I’m Too Much, I Say You’re Not Enough” del 2018

La band si è sciolta nel 2019 e subito dopo Rhodri si è reso conto che il suo udito era gravemente danneggiato: perdita dell’udito, acufene e una grave sensibilità al rumore. Gli effetti erano così gravi che per quasi un anno Rhodri non ha potuto stare nella stessa stanza con altre persone, uscire di casa o suonare.

L’incontro casuale con un produttore discografico in pensione, il cui vecchio studio dimenticato sulle pendici dei monti Cambriani era pieno di antichi sintetizzatori, ha ispirato Rhodri a considerare nuovamente la musica. Gli era stato consigliato di stare all’aria aperta per recuperare, così ha intrapreso un’escursione di tre mesi chelo ha portato a fare ben 900 miglia per tutta la costa gallese, dove ha concepito il nuovo progetto ed è stato ispirato a scrivere la musica nella sua testa, da registrare al suo ritorno.

“Auto-Da-Fé”, il terzo singolo di Heddlu, prende il nome dal processo che gli eretici e gli apostati dovevano affrontare durante l’inquisizione spagnola, prima di essere condannati. Le coordinate musicali sono quelle di un indie-rock carico e dal taglio “ballabile”, come se lo spirito di band come Chemical Brothers, Soulwax e LCD Soundsystem aleggiasse sopra le nostre teste.

Listen & Follow

