GUARDA IL CHITARRISTA DEI R.E.M PETER BUCK E KIM TAHYIL DEI SOUNDGRADEN RAGGIUNGERE ONSTAGE I BLACK CROWES

Il chitarrista dei R.E.M Peter Buck e Kim Tahyil dei Soundgraden hanno fatto una sorpresa ai fan quando si sono uniti ai Black Crowes sul palco dello show di Seattle all’inizio di questa settimana.

Entrambi i musicisti sono apparsi durante il bis dello show dei The Black Crowes a Chateau Ste. al Michelle Winery Amphitheatre di Woodinville, Washington, mercoledì (20 luglio).

Buck si è presentato come ospite per una cover di “The One I Love” della sua band, rimanendo poi nei paraggi mentre Thayil si esibiva per una interpretazione di “Rock And Roll” dei Velvet Underground.

I Black Crowes hanno postato sul loro profilo Instagram un video di 12 minuti della collaborazione.