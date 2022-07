TOM CHAPLIN (VOCE DEI KEANE) è PRONTO CON L’ALBUM SOLISTA: “MIDPOINT” ARRIVA IN SETTEMBRE

“Midpoint” l’album solista di Tom Chaplin dei Keane arriverà il 2 settembre via BMG. Il nuovo singolo, dopo la title track è “Gravitational”.

“C’è un’ambiguità nei testi“, ammette Tom. “Le sostanze chimiche pesanti ora sono l’amore per la famiglia. Ma è anche il desiderio di svelarsi. Con la mia dipendenza e poi con certe domande di mezza età, ogni volta che mi sentivo molto lontano da casa, da mia moglie, dai miei figli e persino dalla musica, c’era un’energia che mi riportava indietro. Mi piace molto“.

Ecco il video del primo singolo:

Tom ha iniziato a scrivere le canzoni per “Midpoint” due anni fa, quando il tour Cause and Effect 2019 dei Keane è stato bruscamente interrotto dalla pandemia. Le canzoni, tutte fondate sulla riflessione e sull’immaginazione, sono state registrate in sei settimane nei Real World Studios di Peter Gabriel a Bath e nei The Church di Paul Epworth a nord di Londra.

Tom entrato nella mezza età, riflette su questo e sul disco: “C’è spazio per qualcosa di sfumato che esplora una parte della vita che tutti attraversano. Se riesco a trasmettere un po’ di questo aspetto e a farlo risuonare con qualcosa che le persone provano nella loro vita, beh, ne sarei più che felice“.

Tracklist:

1. All Fall Down

2. Rise and Fall

3. Black Hole

4. Stars Align

5. Colourful Light

6. Gonna Run

7. It’s Over

8. Midpoint

9. Panoramic Eyes

10. Gravitational

11. New Flowers

12. Cameo

13. Overshoot