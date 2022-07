TRACK: FAZERDAZE

Tornata con il suo primo nuovo singolo in cinque anni, Fazerdaze, che condivide il brano “Come Apart”, una canzone in bilico tra indie rock e richiami quasi Weezer. Sembra aver intrapreso una nuova strada musicale la fanciulla neozelandese.

Amelia Murray spiega: “Nel 2018 ho perso molta fiducia in me stessa. Alla fine ho dovuto arrendermi alla verità delle situazioni tossiche in cui mi trovavo, sia a livello professionale che personale. Non essere più stoica e forte è stata la cosa migliore che abbia mai fatto per me stessa. Rinunciare alle persone e alle cose che non funzionavano nella mia vita è stata una grande liberazione emotiva. Potevo finalmente buttare giù questo peso che mi portavo dietro. Da allora, le cose sono tornate a fluire meglio nella mia vita. Riesco a sentire la mia intuizione, a scrivere canzoni e a essere di nuovo creativa; ho firmato un contratto discografico, mi sono trasferita in una casa tutta mia. È come se si fossero aperti i cancelli per far tornare le cose belle nella mia vita“.

“Come Apart” è una resa angosciosa all’allontanamento dalle persone della mia vita“, aggiunge. “L’ho scritta in un momento in cui non accettavo che alcune delle mie relazioni più strette non funzionassero. Mi stavo contorcendo per adattarmi agli altri, facendo tutto il possibile per tenere in piedi le relazioni invece di permettere loro di essere quello che erano: finite, finite. Credo che questa canzone sia stata un modo per il mio subconscio di gridarmi di arrendermi e di permettere che le cose nella mia vita finissero“.

Listen & Follow

Fazerdaze: Facebook