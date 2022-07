TRACK: PALM GHOSTS

Originari di Nashville, città tempio, almeno un pò di tempo fa, della musica country, i Palm Ghosts hanno un’anima completamente inglese che affonda nella New Wave degli anni ottanta le sue radici.

Loro stessi ci fanno sapere che fanno riferimento e prendono spunto da band come Cocteau Twins, Echo and The Bunnymen, New Order, Cure, e cosi via cantando.

Un po’ di alternative rock quindi che nel suo andamento malinconico va a pescare da alcune iconiche band del periodo i maggiori riferimenti, finisce così che “World Dissolve” ci fa venire subito in mente i Psychedelic Furs e ancora di più gli Echo & the Bunnymen, perlomeno quelli che abbiamo ascoltato da “Ocean Rain” in poi.

Il lato B del singolo è “Stand or Fall” un altro brano in perfetto stile new wave che sembra però più la

b-side di un 45 giri dei primi Duran Duran, ma anche in questo caso i Palm Ghosts fanno un buon lavoro e il brano è riuscito e piacevole.

Cari Palm Ghosts va benissimo così, che il passato e il futuro siano sempre con voi.