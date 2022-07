I MANIC STREET PREACHERS CONDIVIDONO L’INEDITO “ROSEBUD”

I Manic Street Preachers hanno annunciato la ristampa del loro sesto LP, “Know Your Enemy” (2001), prevista per il prossimo 9 settembre e preordinabil qui.

L’album verrà diviso in due party, “Solidarity” e “Door To The River”: la versione in triplo cd conterrà anche un disco di demo inediti.

L’album viene descritto come “una versione radicalmente reimmaginata” del loro sesto LP ed è stato interamante remixato e ricostruito in modo da formare due album separati, come nelle intenzioni originali della band gallese.

“Know Your Enemy” sarà disponibile in versione digitale, in un boxset in triplo CD, doppio album e doppio CD: la versione deluxe contiene anche due canzoni inedite “dimenticate”, “Studies In Paralysis” e “Rosebud”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Photo Credit: Drew de F Fawkes, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons