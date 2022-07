TRACK: HER SKIN

E’ sempre un piacere ritrovare la deliziosa Sara Ammendolia e il suo progetto pop-folk Her Skin. La ricordiamo bravissima e in punta di piedi, con il suo esordio “Find A Place To Sleep” del 2018. Il tempo passa, ma la scrittura felice di Sara non viene affatto meno, lo dimostrano anche i buoni singoli usciti in questo 2022. La grintosa “confident”, la più delicata “heavy-hearted” e ora ecco il morbido viaggio di “suitable”, zucchero filato indie-pop, con una trama quasi dream, soave e dolcissima.

Altro centro perfetto.

WWNBB#S32 – suitable by Her Skin

