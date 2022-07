VIDEO: GIRLPUPPY Wish

Stiamo seguendo Girlpuppy già da un po’ di tempo: la giovane musicista di stanza ad Atlanta, il cui vero nome è Becca Harvey, lo scorso agosto ha pubblicato il suo primo EP, “Swan”, ma ora è arrivato il momento anche per il suo esordio sulla lunga distanza, “When I’m Alone”, la cui uscita è prevista per il prossimo 28 ottobre via Royal Mountain Records.

Ad anticipare la nuova release ecco il primo singolo “Wish”, accompagnato da un video diretto da Matt Swinsky e Eat Humans.

“In “Wish” pensavo a quando gli amici lasciano la tua vita e non sei del tutto sicura del perché”, spiega la Harvey. “È una sensazione piuttosto universale, credo. E il fatto è che, anche se sei riuscita a vivere tra le mura dell’appartamento di quella persona e sei riuscito a capirla, le sue ragioni potrebbero non avere del tutto senso. Questa canzone è la mia convivenza con questa sensazione, quando la perdita non ha senso. Questa è la prima canzone shoegaze rock che ho fatto e l’ho fatto intenzionalmente: le emozioni della canzone vanno dalla rabbia alla tristezza, alla nostalgia e a tutte le altre emozioni che si provano quando si attraversa una “rottura di amici”. Ho immaginato che suonarla dal vivo sarebbe stato davvero catartico”.

Il suo indie-rock disegnato con chitarra, batteria e synth, ha sapori dreamy e gode di ottime sensazioni melodiche prima di sfociare in un ritornello dai toni shoegaze e più potenti: malinconico, ma soddisfacente e piacevole!

