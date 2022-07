Lo scorso venerdì 22 luglio è andata in scena l’annuale edizione del Newport Folk Festival al Fort Adams State Park di Newport, RI.

Tra i nomi in line-up i National, che hanno impreziosito il loro set con una serie di illustri featuring (Cassandra Jenkins su “I Need My Girl”, Anaïs Mitchell su “Rylan”, Hannah Georgas su “I Am Easy to Find” e Adia Victoria su “Fake Empire”), hanno trovato il tempo anche di far esordire live un nuovo brano.

Ascolta l’inedito “Space Invader (Threaded Gold)”: