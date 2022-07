GUARDA LA PRIMA ESIBIZIONE LIVE DI JONI MITCHELL DOPO UN’ASSENZA DI 22 ANNI

Nonostante ad oggi risulti ufficialmente ritirata dalle scene e sia stata vittima di un aneurisma al cervello Joni Mitchell ha fatto una grandiosa sorpresa ai tanti presenti all’annuale Newport Folk Festival che si è tenuto venerdì scorso al Fort Adams State Park di Newport.

A 22 anni dalla sua ultima performance, correva l’anno 2000, e ad oltre 50 anni dall’ultima apparizione al festival, la Mitchell ha suonato a sorpresa 13 brani accompagnata da una band di amici e collaboratori: Brandi Carlile, Marcus Mumford, Wynonna Judd, Lucius, Blake Mills e Taylor Goldsmith.

La “Joni Jam”, che non era stata annunciata ai presenti, ha regalato una setlist composta di classici della cantautrice, “A Case Of You”, “Big Yellow Taxi” e “Both Sides Now” insieme ad alcune cover.

Ecco la setlist della performance della Mitchell:

01 “Carey”

02 “Come In From The Cold” (with Taylor Goldsmith)

03 “Help Me” (with Celisse Henderson)

04 “A Case Of You” (with Marcus Mumford & Brandi Carlile)

05 “Big Yellow Taxi” (with Brandi Carlile)

06 “Just Like This Train”

07 “Why Do Fools Fall On Love” (Frankie Lymon & The Teenagers cover)

08 “Amelia” (with Taylor Goldsmith)

09 “Love Potion #9” (The Clovers cover)

10 “Shine”

11 “Summertime” (George Gershwin cover)

12 “Both Sides Now”

13 “The Circle Game”

Sotto invece la ricca carrellata di video che immortalano il concerto: