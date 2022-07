INSTAGRAM DIVENTA TERRENO DI SCONTRO APERTO TRA MORGAN E MAX CASACCI

Morgan, leader dei Bluvertigo e Max Casacci dei Subsonica si sono presi a male parole a mezzo social, come apprendiamo da un articolo riassuntivo de Il Fatto Quotidiano. Il primo, sulle pagine de Il Corriere della Sera ha parlato di come, a una sua idea di collaborazione, Casacci gli abbia risposto seccamente di no. Lo stesso poi, su Instagram, ha precisato che il tutto era nato in una manifestazione omaggio a Franco Battiato ancora l’anno scorso. Una foto che ritraeva Subsonica e Bluvertigo aveva acceso un po’ di fantasie e in seguito Morgan pensava di cavalcare l’onda, cogliendo l’occasione per adattare uno dei suoi brani nel cassetto e di presentarsi insieme addirittura a Sanremo.

A questo punto Casacci è andato nello specifico: “Ora, vorrei un attimo inquadrare il contesto: Subsonica a Sanremo non è una cosa che prendiamo così alla leggera, ma anche l’immagine ‘Morgan a Sanremo’ trascina con sé un impegnativo pregresso. Colgo l’occasione per fare un saluto al grande Bugo. Faccio una domanda, per alzata di mano: chi avrebbe voluto partecipare a Sanremo insieme a Morgan, nella parte di Bugo? Vediamo un po’…strano, non vedo mani alzate. A parte questo i Subsonica in quel momento erano in altre faccende, più o meno individuali, affaccendati. Io intonavo lupi api e balene di Earthphonia, per esempio. In una band esiste sempre il portavoce delle posizioni scomode e mi toccò formalizzare il diniego. L’unico vero no ad oggi pronunciato”.

A quanto sembra, la presenza insieme sul palco del Rugby Sound Festival di Legnano ha risvegliato antichi ardori a Morgan, che ha ripreso a pressare via sms Casacci, il quale ha invocasto calma, dicendo che per il prossimo album dei Subsonica l’idea di fare un pezzo con i Bluvertigo è preso molto seriamente. Ma senza fretta. Secondo Casacci (che sia augura di avere una tesi errata), questo pressing di Morgan sarebbe solamente volto a tornare nella grazie di Sanremo, usando i Subsonica come elemento per ammorbidire l’ambiente e renderlo meno ostile dopo la vicenda folle con Bugo e tutto quello che era successo dopo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Casacci (@maxcasacci)

Morgan però non ha mollato il colpo e su Instagram ha scritto i versi di una canzone tutta incentrata su Max Casacci, ovviamente picchiando duro a più non posso: “Max Casacci che parla a vanvera / Max Casacci che offende e dice balle / Max casacci che rovina la festa / Max Casacci che odia la musica / Max Casacci produttore narcisista patologico / Max Casacci chitarrista discutibile / Max Casacci fratricida e sleale / Max Casacci presuntuoso e opportunista finto comunista in realtà fascista / Max Casacci uno dei pochi veri misantropi rimasti / Max Casacci persona non gentile/ Max Casacci uomo inanimato/Max Casacci pavone imbalsamato / Max Casacci inevitabile speranza d’evitarlo / Max casacci bullone nel culo / Max Casacci schema tolemaico superato / Max Casacci megalomane mascherato da megalomane smascherato / Max Casacci faccione per antonomasia / Max Casacci rinuncia della gioia / Max Casacci nemico degli individui felici / Max Casacci invidia nello sguardo falsato e ingrato / Max Casacci madonnaro infinito / Ma Max Casacci chi?”.

Casacci, dopo aver letto tutto quanto ha deciso di scrivere privatamente a Morgan che ha ben pensato di rendere pubblico il messaggio, bello tosto, del musicista dei Subsonica.

“Ascolta, vedi di darti una regolata e non scrivere balle e altre stronzate, offese comprese, stai buono e rifletti se sei in grado di un minimo sindacale di coscienza, che se pubblico io gli screenshot della nostra conversazione ci fai una mega figura di merda che metà basterebbe a far vergognare chiunque. Sei una persona davvero boriosa e gratuitamente sprezzante, ingenerosa, sai solo fare il comandone come un bamboccio viziato che ancora a sessant’anni sta a sottomettere gli altri per sentirsi qualcuno. Sei in torto marcio questa volta hai proprio agito da vera merda, come nessuno si dovrebbe permettere di fare, men che meno un artista. Ma hai mostrato il fianco tu non solo non sei un artista tu fai acqua umanamente perché ti credi chissà chi, affari tuoi, però stai nel tuo e vedi di non sparare cazzate e rispetta le persone, impara prima o poi a essere un signore, cos che proprio non sai fare. Spero sia chiaro il il messaggio perché la prossima volta che la fai fuori dal vaso te la ributto in faccia e te la faccio mangiare”.

Chissà se dopo tante legnate tornerà un po’ di pace o, ancora una volta, Instagram sarà terra di scontri…