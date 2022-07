VIDEO: CHAPPAQUA WRESTLING

Stiamo seguendo già da qualche tempo i Chappaqua Wrestling: la band inglese ha finora al suo attivo una manciata di singoli e un EP, datato 2017.

Da poco tempo il gruppo di stanza a Londra ha firmato un nuovo contratto con la EMI e ha pubblicato anche un nuovo pezzo, “Full Round Table”, di cui potete vedere il relativo video qui sotto.

I Chappaqua Wrestling dicono del loro nuovo brano: “Abbiamo scritto “Full Round Table” come reazione all’infinita negatività che ci viene sbattuta in faccia sul futuro della nostra generazione. Molte notizie vengono accolte con la risposta di quanto siamo fregati – opinioni senza speranza da parte di persone non utili. La negatività sui giovani è relativa a ogni generazione, ma oggi è più forte. Vogliamo ignorare il cinismo, stare insieme, apprezzare ciò che conta davvero e non lasciare che la gente ci dica cosa non possiamo fare. La Tavola Rotonda è piena di nostri amici e questo non cambierà”.

Il nuovo singolo inizia con linee di basso piuttosto cupe, mentre la voce del frontman Charlie Woods crea panorami sonori dall’elevata epicità: solo in un secondo tempo entrano frizzanti riff di chitarra che portano i toni verso orizzonti più puliti e melodici, mentre i vocals rimangono comunque riflessivi. Passionale, ma catchy ed esaltante!

Listen & Follow

Chappaqua Wrestling: Bandcamp | Soundcloud | Spotify | Facebook