VIDEO: THE CHATS I’ve Been Drunk In Every Pub In Brisbane

Dopo aver pubblicato il loro debutto sulla lunga distanza, “High Risk Behaviour“, a marzo 2020, The Chats sono pronti a ritornare con un nuovo LP, “Get Fucked” (pre-order), in uscita il prossimo 19 agosto per la loro Bargain Bin Records.

La folle band australiana lo anticipa con il nuovo singolo “I’ve Been Drunk In Every Pub In Brisbane”, accompagnato da un video diretto da Rick Sicko.

“Brisbane è un po’ più calda del resto del Paese”, spiega il gruppo della Sunshine Coast, “quindi è uno di quei posti in cui è più accettabile iniziare a bere prima. Credo che ci siano circa 900 pub da visitare e io ne ho visitati una buona parte, ma se dovessi visitarli tutti, sarebbe difficile ricordare quali sono quelli in cui sei stato e quali no, soprattutto se ti sei ubriacato”.

The Chats ci regalano un’altra divertente e irresistibile bomba garage-punk dalla velocità elevata, in cui sanno creare fantastiche ed eccitanti melodie chitarristiche: impossibile rimanere fermi e non ballare!

