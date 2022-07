JARVIS COCKER CONFERMA LA REUNION DEI PULP PER UNA SERIE DI LIVE NEL 2023

I Pulp si riuniranno nel 2023 per una serie di date live.

A confermarlo è lo stesso Jarvis Cocker nel corso di un panel Q&A organizzato dal Guardian come presentazione della sua recente auto-biografia “Good Pop, Bad Pop”.

Durante l’intervista a Cocker viene chiesto del messaggio criptico apparso nei giorni scorsi sul suo profilo Instagrame e che recitava le parole “What exactly do you do for an encore?”, frase contenuta nel testo di “This Is Hardcore” brano che dava il titolo al disco pubblicato dai Pulp nel 1998 e che proprio il prossimo anno compierà 25 anni:

Era volutamente criptico ha risposto l’artista.

E’ una frase presa da “This Is Hardcore”… Il prossimo anno suoneremo come Pulp una serie di concerti.

Per ritrovare i Pulp insieme dobbiamo risalire al 2011 anno in cui band si ritrovò per una ventina di date dal vivo.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli su questo imminente reunion tour del prossimo anno.

Credit Foto: Stuart Sevastos, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons