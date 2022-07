NEIL YOUNG NON E’ ANCORA PRONTO PER TORNARE SU UN PALCO: “CON LA PANDEMIA NON SIAMO ANCORA AL SICURO”

Neil Young prende tempo e conferma di non essere ancora pronto per tornare ad esibirsi su un palco.

L’artista canadese, che non ritroviamo dal vivo dal 2019, in un recente post di risposta ad un fans sul suo sito ufficiale ha reso noto che non prenderà parte all’annuale concerto benefico Farm Aid:

Non farò Farm Aid quest’anno. Non sono ancora pronto. Non penso sia ancora così sicuro con questa pandemia. Mi manca molto.

Lo scorso dicembre nel corso di un’intervista con Howard Stern Young si era mostrato fiducioso sulla possibilità di debellare il covid ma al tempo stesso aveva confermato di essere ancora restio ad organizzare live:

Non voglio mettere la gente in pericolo. Non voglio che la gente mi veda là fuori e creda che per me va tutto vada bene. No, non penso che tutto vada bene.