BUSH: IL NUOVO ALBUM “THE ART OF SURVIVAL”, ATTESO AD OTTOBRE, E’ ANTICIPATO DAL BRANO “MORE THAN MACHINES”

I Bush hanno condiviso i dettagli del loro nono album in studio, svelandolo anche un nuovo singolo intitolato “More Than Machines”.



Il nuovo disco della band, intitolato “The Art Of Survival”, arriverà il 7 ottobre via BMG ed è il seguito del loro album del 2020, “The Kingdom“. Pre-order già attivo.

Parlando della nuova canzone, il frontman Gavin Rossdale ha dichiarato: “È una canzone ricca di azione con tre argomenti davvero importanti: parla della distruzione dei diritti delle donne, ma anche della distruzione del pianeta e del passaggio all’intelligenza artificiale, a un mondo di robot che ci sostituiranno. È un argomento che sentiamo dagli anni Cinquanta. Io però non sono qui per insegnare nulla; il mio lavoro è medievale, come un banditore. Vengo in città con i miei elisir e ne canto, così si spera che il messaggio si diffonda nell’universo“.

Rossdale ha aggiunto: “Invece di essere luttuoso o autocommiserativo, questo disco parla delle storie di successo della sopravvivenza dell’umanità contro le avversità. Le persone trovano un modo per andare avanti. Ovviamente tutti abbiamo sofferto in varia misura. Penso che la natura della vita sia l’arte della sopravvivenza. Ognuno di noi viene messo alla prova in continuazione, ma troviamo un modo. Nella memoria recente, abbiamo fatto passi da gigante e dimostrato una grande capacità di recupero di fronte alla guerra, a infiniti casi di razzismo, alla politica di genere, a una pandemia e a un melting pot di ciò che abbiamo vissuto. Per me, ‘The Art of Survival’ racchiude tutto questo“.

