Titolo originale: The Black Phone

Lingua originale: inglese

Paese di produzione: Stati Uniti d'America

Durata: 102 min

Soggetto: dal racconto di Joe Hill

Sceneggiatura: Scott Derrickson, C. Robert Cargill

Produttore: Scott Derrickson, C. Robert Cargill, Jason Blum

Produttore esecutivo: Joe Hill, Ryan Turek, Christopher H. Warner

Casa di produzione: Blumhouse Productions, Crooked Highway, Universal Pictures

Distribuzione in italiano: Universal Pictures

Fotografia: Brett Jutkiewicz

Musiche: Mark Korven



Interpreti e personaggi



Ethan Hawke: Il Rapace

Mason Thames: Finney Shaw

Madeleine McGraw: Gwen Shaw

Jeremy Davies: Terrence Shaw