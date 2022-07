VIDEO: A.O. GERBER

Il prossimo 14 ottobre, via Hand In Hive / Father/Daughter Records, A.O. Gerber tornerà con il suo secondo LP, “Meet Me At The Gloaming” (pre-order), che arriva a oltre tre anni di distanza dal suo esordio sulla lunga distanza, “Another Place To Need“.

In questo nuovo lavoro la statunitense “affronta con attenzione i vincoli che le sono stati insegnati da bambina per raggiungere la fioritura che si ottiene quando si guarda oltre il bianco e il nero ed esplora la sua educazione, avvenuta in gran parte sotto lo sguardo vigile di un maestro spirituale, che ha portato sua madre a sradicare completamente le loro vite e a trasferire la famiglia dalla California settentrionale all’Oregon meridionale. Qui, si riappropria del significato di bontà, dove la dura e opprimente luminosità si attenua fino a diventare un bellissimo blu cangiante. Durante la penombra ci troviamo tra due spazi, due mondi, due sé ed è qui che possiamo abbracciare pienamente tutto ciò che siamo”, spiega la press-release.

Il suo nuovo singolo si chiama “Hunger” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Vivian Wolfson: il brano, dalle tonalità riflessive, spazia in un mondo indie-rock in cui il songwriting è supportato da chitarra, basso e synth che costruiscono un suono prezioso ed elegante.

