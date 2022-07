GLI ITALIA 90 CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “MAGDALENE” E SVELANO UNA NUOVA DATA ITALIANA

Procede il cammino degli Italia 90, che abbiamo visto pochi mesi fa al Covo Club di Bologna.

La band post-punk londinese ha infatti appena condiviso il nuovo singolo “Magdalene”, accompagnato da un video diretto da Dylan Adkinson.

“Speriamo che l’atmosfera che abbiamo creato durante la registrazione rifletta e illumini alcune delle influenze e delle idee di cui abbiamo discusso tra di noi in relazione alla nostra musica recente (e di questo parleremo più avanti)”, spiega il gruppo inglese. “Il testo di “Magdalene” parla delle Magdalene Laundries, istituzioni per ‘donne decadute’ gestite dalla Chiesa in Irlanda fino alla fine del XX secolo, degli abusi che vi hanno avuto luogo e delle fosse comuni che sono state scoperte negli ultimi anni. L’opera utilizza questo esempio per affrontare i danni e i traumi generazionali che la religione di Stato può provocare e la cultura del silenzio che ne permette la continuazione”.

Gli Italia 90 hanno inoltre annunciato una nuova data italiana prevista per il mese di settembre: l’appuntamento con loro è previsto per sabato 10 ai Giardini Sonori di Piacenza

Photo Credit: Paul Hudson (CC BY 2.0)