OFF!: IL SUPERGRUPPO PUNK ANNUNCIA IL PRIMO DISCO IN 8 ANNI

Gli OFF!, supergruppo punk riemerso dopo alcuni anni di silezio l’anno scorso con una cover dei Metallica, annuncia il nuovo disco “Free LSD” in uscita il 9 settembre su Fat Possum.

L’album segue di 8 anni il precedente “Wasted Years” (2014) e presenta la band con una line-up per 2/4 cambiata rispetta al passato: a Keith Morris (Black Flag, Circle Jerks) e Dimitri Coats (Burning Brides) si uniscono ora Autry Fulbright II (…And You Will Know Us By The Trail of Dead) e Justin Brown (Thundercat, Flying Lotus).

Primo singolo dal nuovo lavoro è “War Above Los Angeles”:

Dopo aver fatto musica per tutto il tempo che ho fatto, era giunto il momento di usare una tavolozza che includeva verde lime, turchese e magenta invece dei colori e delle sfumature tipici che erano coinvolti in tutti gli altri scenari tipo inseguimenti in auto, ha dichiarato Morris detto in una dichiarazione. Miles Davis con Herbie Hancock e the Headhunters invece di “Milo Goes To College”.

Credit Foto: Jeff Forney