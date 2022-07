PRIMO ALBUM IN 7 ANNI PER LEFTFIELD. ASCOLTA IL SINGOLO “PULSE”.

PRIMO ALBUM IN 7 ANNI PER LEFTFIELD. ASCOLTA IL SINGOLO “PULSE”.

Leftfield annuncia e svela i dettagli del sul primo disco dopo un’attesa lunga 7 anni.

“This Is What We Do”, che segue il precedente “Alternative Light Source” pubblicato nel 2015, uscirà il 2 dicembre su Virgin Records.

Registrato insieme al collaboratore di lunga data Adam Wren “This Is What We Do” conterrà contributi di Grian Chatten, frontman dei Fontaines DC, dell’autore e poeta Lemn Sissay e molti altri.

Secondo le note stampa, l’album esplorerà …temi intorno all’amore, all’accettazione, alla diversità e alla guarigione“.

Fondati nel 1988 da Neil Barnes e Paul Daley (Daley abbandona il progetto nel 2002) i Leftfield pubblicarono sul finire degli anni ’90 due album di successo sia critico che commerciale (“Leftism” 1995 e “Rhythm & Stealth” 1999) entrambi nominati agli annuali Mercury Prize.

Ascolta il primo singolo “Pulse”:

“This Is What We Do”:

01. ‘This Is What We Do’

02. ‘Full Way Round’

03. ‘Making A Difference’

04. ‘City of Synths’

05. ‘Pulse’

06. ‘Machines Like Me’

07. ‘Rapture 16’

08. ‘Heart And Soul’

09. ‘Accumulator’

10. ‘Come On’

11. ‘The Power of Listening’