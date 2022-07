THE GRAY MAN

Io la gente che critica questo giocattolone non la capisco. Ma che si aspettavano dalla produzione più costosa della storia di Netflix diretta dai fratelli Russo? Voglio dire, è facilissimo capire cosa aspettarsi da “The Gray Men”. Non mi fosse interessato, e certo a volte inizio a chiedermi perché mi interessi questa roba, o avessi avuto voglia di un Bergman, non avrei mai e poi mai cliccato play.

Ovvio, avrei preferito una storia un filo più intricata, mi sarei accontentato anche di un livello ultimi 007, e invece il livello è davvero “agente segreto esterno della Cia scopre segreti aberranti sull’agenzia e quest’ultima gli sguinzaglia contro il più letale tra i mercenari psicotici sulla piazza“.

Però come kolossalone d’azione funziona proprio, vedere Gosling & Co distruggere i centri delle capitali di mezza Europa è appagante – cosa combinano a Praga, mammamà!

Altre critiche che non capisco sono quelle al cattivone intepretato da Chris Evans, che non sarà un campione di recitazione, ma qui porta davvero a casa il risultato. Mocassini lucidi, orrendi pantaloni bianchi attillati, un baffetto da corte marziale, una logorrea buffona e davvero godi a ogni pizza che si becca nel fantastico duello corpo a corpo finale in Croazia.