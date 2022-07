I WILD PINK ANNUNCIANO IL QUARTO ALBUM E CONDIVIDONO UN NUOVO SINGOLO

A febbraio dello scorso anno i Wild Pink avevano pubblicato il loro ottimo terzo album, “A Billion Little Lights“, seguito poi dall’EP “3 Songs” pochi mesi dopo: ora la band di NYC è pronta per ritornare con un nuovo full-length, “Ilysm” (pre-order), in arrivo il prossimo 14 ottobre via Royal Mountain Records.

Il nuovo disco, che è stato prodotto dal frontman John Ross insieme a Peter Silberman degli Antlers e Justin Pizzoferrato (Dinosaur Jr., Pixies, Speedy Ortiz), vede ospiti importanti quali J Mascis, Julien Baker, Ryley Walker e Samantha Crain.

Ross era stato diagnosticato con un cancro proprio all’inizio del processo di scrittura del nuovo LP: “Anche se avevo già iniziato a lavorare al disco, tutto ha assunto un nuovo significato dopo la mia diagnosi. Ho iniziato a scrivere canzoni che cercavano di dare un senso all’intera esperienza, compreso l’amore e il sostegno che ho ricevuto dalle persone della mia vita, in particolare da mia moglie, da cui è nato il titolo.”

“In realtà, dopo una settimana dalla fine delle registrazioni, sono stato sottoposto a un altro intervento chirurgico per il cancro”, continua il musicista statunitense. “È stato piuttosto surreale registrare questo album sapendo di avere un cancro nei linfonodi, ma dato che non potevo operarmi prima, ho continuato a lavorare in studio”.

Il nuovo singolo è la title-track “Ilysm” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Questa canzone, come alcune altre di questo disco, si svolge nel luogo in cui vivo e nel campo adiacente”, dice Ross. “Una luna piena illuminerà tutte le stanze qui in un modo che non ho mai visto davvero e sento che questa canzone si è scritta un po’ da sola. Questo album parla dell’amore nelle sue molteplici forme e questa canzone in particolare è una metafora dell’amore e dell’ossessione”.

“Ilysm” Tracklist:

1. Cahooting The Multiverse

2. Hold My Hand Feat. Julien Baker

3. Hell Is Cold

4. ILYSM

5. St. Beater Camry

6. Abducted At The Grief Retreat

7. War On Terror

8. Simple Glyphs

9. See You Better Now

10. Sucking On The Birdshot

11. The Grass Widow In The Glass Window

12. ICLYM