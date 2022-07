IL NUOVO SINGOLO DEI YOU,NOTHING. SI CHIAMA “CALL”: ECCO IL VIDEO

“Call” è il nuovo singolo dei veronesi You, Nothing., una delle shoegaze band che consideriamo più meritevoli, non solo in ambito italiano (il loro esordio ci era piaciuto tantissimo!).

Il brano, registrato dal fedelissimo Michele Zamboni presso lo studio Noir di Verona, va a consolidare

ulteriormente la formula musicale del quartetto: un continuo inseguirsi di sonorità shoegaze e dream pop

ad altissimo tasso di nostalgia e melodia.



Il brano é stato immaginato come una lunga chiamata con se stessi (ecco il perché del titolo “Call”), in cui si

ripercorrono i momenti sbagliati della propria vita e guardando con malinconia l’innocenza di quando si era

bambini, con il desiderio profondo di tornare a quell’età, quando tutto era più semplice e leggero.

Il sentirsi persi, la sensazione di stare sprecando del tempo e di trovarsi in un limbo, rimangono il tema

principale; una spensieratezza emotiva che ricerca il contatto con un sé più profondo attraverso la

solitudine, i ricordi.

Il videoclip che lo accompagna è stato realizzato da Sarah De Bolfo e Federico Costanzi (chitarrista degli

You, Nothing.). Le riprese sono state effettuate nei pressi di Bosco Buri di Villa Buri, nell’est veronese, e al

Parco dell’Adige Est. La protagonista del video è Gioià Podestà, voce e chitarra della band.

“Nel video abbiamo cercato di rappresentare la voglia di scappare dai propri problemi, i momenti di

riflessione e la sensazione di essere persi, ma in contrapposizione anche la spensieratezza rappresentata dal

ballare liberi in un campo, correre per mano con la persona che si ama e stendersi su un prato guardando il

cielo“.

Attualmente gli You, Nothing. sono impegnati nella registrazione del nuovo album che sarà prodotto da due

nuove etichette: l’italiana Coypu Records e l’inglese Shore Dive Records.