KATIE CRUTCHFIELD E JESS WILLIAMSON (WAXAHATCHEE) ANNUNCIANO IL PROGETTO PLAINS E L’ALBUM “I WALKED WITH YOU A WAYS”

Katie Crutchfield e Jess Williamson (Waxahatchee) hanno annunciato l’uscita di un album intitolato “I Walked With You A Ways” per il loro nuovo progetto collaborativo, Plains, e la pubblicazione del video del singolo “Problem With It”.

La Crutchfield dice: “Sono entusiasta di annunciare questo nuovo progetto e questo nuovo album. Ho sentito un legame con il songwriting di Jess e un’affinità con lei da quando ci siamo incontrate anni fa. Riuscire a sfruttare l’influenza della musica con cui siamo cresciute entrambe e allo stesso tempo realizzare qualcosa che mi sembra molto attuale e fresco è stata un’esperienza fantastica e sono così felice di poterla finalmente condividere“.

La Williamson aggiunge: “Fare questo disco con Katie è stata un’esperienza profondamente importante per me come autrice. Mi fido molto del suo orecchio e della sua sensibilità, e mi ha incoraggiato a esplorare aspetti del mio songwriting che in passato avevo evitato. Il sostegno di Katie è stato molto importante per me durante la stesura dell’album. Ci siamo date il permesso di appoggiarci alla musica che ci ha cresciute e di scrivere il tipo di canzoni classiche e senza tempo con cui entrambe siamo cresciute cantando. Per me si trattava delle Chicks e di Dolly Parton, e avere un posto dove incanalare queste influenze è stato un vero spasso. La mia speranza con il progetto Plains era di attingere a qualcosa di universale. Adoro l’album che abbiamo realizzato e sono così entusiasta di suonarlo dal vivo“.

Scritto tra Kansas City, Los Angeles e Marfa, l’album è stato registrato a Durham, NC, con il collaboratore e produttore Brad Cook.

Track List:

1. Summer Sun

2. Problem With It

3. Line of Sight

4. Abeline

5. Hurricane

6. Bellafatima

7. Last 2 On Earth

8. Easy

9. No Record of Wrongs

10. I Walked With You A Ways

Photo Credit: Molly Matalon