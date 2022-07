TRACK: BLEACH LAB Take It Slow

Non so voi, ma io resto sempre senza fiato di fronte alla dolcezza dei Bleach Lab. Nel nuovo singolo “Take Ii Slow” gli spigoli sono tutti magnificamente arrotondati, carezze indie-pop che ci catturano all’istante. Zucchero filato per il noi, amanti del guitar-pop più morbido e avvolgente.

Take It Slow by Bleach Lab

Il paragone che mi viene in mente è quello di provare a immaginare i Sundays in un sogno dream-pop. Provare per credere…

