VIDEO: CAMENS

Ritornano i Camens e lo fanno con un nuovo singolo, “Illustrator”, che segue il precedente, “Poltergeist”, uscito lo scorso aprile.

Il brano, di cui potete vedere il video qui sotto, “parla dell’attrazione per i creativi, per le ragazze che recitano, cantano, suonano, ballano, ecc.”, proseguono i componenti della band di Stoke-On-Trent. “Il ritornello mi è venuto in mente quasi per caso, poi i versi hanno preso forma nel corso di alcune settimane di isolamento durante il primo lockdown. Ho un grande tavolo da disegno per architetti, con un grande blocco a fogli mobili sopra. Ogni volta che mi viene un’idea, la metto sulla lavagna. Alcune canzoni nascono in cinque minuti, altre sono un’amalgama di idee che durano più a lungo. Questa era una di quelle”.

Se il pezzo ha un’anima fondamentalmente riflessiva, come testimoniano i vocals del frontman Scott Powell, il ritornello trova comunque una grande esplosività chitarristica che sfocia in qualcosa di grande e pop a cui diventa assolutamente impossibile resistere: un altro centro pieno per la band dello Staffordshire!

Listen & Follow

Camens: Soundcloud | Spotify | Facebook