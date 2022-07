GLI STöNER DI BRANT BJORK E NICK OLIVIERI IN ITALIA TRA POCHI GIORNI

Gli Stöner, la band degli ex Kyuss Bryant Bjork e Nick Olivieri, arriverà in Italia tra pochi giorni per una serie di date.

Il gruppo statunitense presenterà il suo secondo LP, “Totally…”, uscito lo scorso maggio via Heavy Psych Sound.

Olivieri e soci saranno martedì 2 al Cueva Rock di Cagliari, sabato 6 al Burning Park Festival di Monguelfo (BZ), domenica 7 al Freakout Club di Bologna (qui si possono prenotare i biglietti) e lunedì 8 all’Altroquando di Zero Branco (TV).