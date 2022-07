Billie Eilish ha suonato un piccolo set acustico in un negozio di dischi, Amoeba Music di Hollywood, per celebrare il primo anniversario dell’uscita di “Happier Than Ever” con un’esibizione a sorpresa all’Amoeba Music di Hollywood.

Accompagnata dal fratello Finneas, Billie Eilish ha eseguito quattro canzoni durante il breve concerto: “Billie Bossa Nova”, “Getting Older”, “TV” e “Happier Than Ever”.

Photo: MTV International, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons